Regisseurin bringt eigenes Buch raus: So habt ihr Pornografie noch nie erlebt!

Leipzig/Berlin - Ein Buch über Pornos, in dem es nicht um schmutzige Geschichten oder die dunkle Kehrseite der Branche geht, sondern um Aufklärung. Geht das? Mit "Pornopositiv" liefert Darstellerin, Regisseurin und Produzentin Paulita Pappel (35) nun die Antwort und bietet einen Blick auf das Phänomen "Porno", wie wir ihn vorher noch nicht kannten. Intelligent, humorvoll und mit jeder Menge Lebensfreude. Das Ziel: Aufzeigen, welches Potenzial in den Filmen steckt. Erstaunlich dabei: Mit welcher Leichtigkeit ihr das gelingt.

Paulita Pappel stammt aus Spanien, wo sie bereits früh mit den Normen einer mehrheitlich katholischen Gesellschaft aneinandergeriet. Schon im Alter von zehn Jahren soll sie als "puta" (Deutsch: Schlampe) bezeichnet worden sein, weil sie einen Jungen geküsst hatte, erinnert sie sich in "Pornopositiv". Mit 18 Jahren, direkt nach ihrem Abitur, zog sie nach Berlin , wo sie noch während des Studiums ihren ersten Porno drehte.

"FFMM straight / queer doggy BJ ORAL orgasm squirting ROYALE (gebührenfinanziert)", so der Name des Böhmermann-Films ist ein ethisch-korrekter, queer-feministischer Porno, der sogar Bildung ermöglicht, indem er die richtige Verwendung von Verhütungsmitteln aufzeigt.

Spätestens mit ihrem Beitrag im "Neo Magazin Royale" hat sich Paulita Pappel (35) weit über die Grenzen ihres Schaffens hinaus einen Namen gemacht. Unterstützt vom Böhmermann-Team drehte Pappel den ersten "gebührenfinanzierten Porno" , wie es während der Show hieß. Auch in diesem Fall war das Ziel, aufzuzeigen, dass Pornos mehr sein können als nur die schmutzigen, kleinen Filmchen, für die viele sie halten.

Mit "Pornopositiv" veröffentlicht Pappel nun ihr erstes Buch. Darin geht es nicht um Pornos im Speziellen oder die Industrie. Vielmehr möchte Pappel eine positivere Wahrnehmung schaffen, um das Potenzial der erotischen Filme zu entfalten. © Montage: Ullstein Buchverlage + Ullstein Buchverlage/Lukas Papierak

Mit "Pornopositiv" folgt nun der Sprung in die Literatur. Dabei hinterfragt Pappel unsere Wahrnehmung von Pornografie. Der öffentlichen Meinung über die Branche stellt sie eigene Erfahrungen und Fakten gegenüber. Der Kritik an den Filmen - Pornos seien sexistisch, würden sexualisierte Gewalt darstellen oder fördern beispielsweise - geht sie durch feministisches Denken auf den Grund und enthüllt dabei immer wieder gesellschaftliche und strukturelle Probleme.

"Sexuelle Misshandlung und Ausbeutung sind leider verbreitete Realitäten in unserer Gesellschaft. In meiner Erfahrung sind sie am Pornoset jedoch nicht üblicher als im Privatleben oder anderen Branchen", heißt es da gleich zu Beginn.

Und an anderer Stelle: "Wenn manche pornografischen Filme sexistische Bilder reproduzieren, dann ist das ein Spiegel einer sexistischen Gesellschaft. Wenn es in der Pornoindustrie schlechte Praktiken gegeben hat und manche Frauen misshandelt wurden, dann ist das ein weiteres Symptom von gesellschaftlicher Ungleichheit und systematischer Gewalt. Indem wir das Produkt als Ursache anstatt als Konsequenz betrachten, lenken wir den Blick vom eigentlichen Problem und kommen einer Lösung nicht näher".

"Pornopositiv" dreht sich jedoch nicht nur um Pornografie im Speziellen. Pappel spricht zahlreiche Punkte an, die unsere Beziehungen und unseren Sex beeinflussen. Die Annahme, über die eigenen Bedürfnisse zu reden sei in einer Beziehung unromantisch und der perfekte Partner wisse das alles ohnehin ohne Worte, wird schnell als unrealistisches Märchen abgetan.