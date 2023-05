Deutsches ESC-Debakel: Welche Schuld trägt der NDR? "Lord of the Lost" machen Andeutung

Liverpool - Und wieder lässt eine deutsche Vollpleite beim Eurovision Song Contest (ESC) Kritik am Norddeutschhen Rundfunk (NDR) aufkeimen. Nachdem der deutsche Act Lord of the Lost ("Blood & Glitter") mit kläglichen 18 Punkten auf dem letzten Platz gelandet ist, machte die Dark-Rock-Band Andeutungen, was sich in Zukunft für einen heiß-ersehnten ESC-Erfolg ändern müsste.