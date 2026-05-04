ESC-Sänger plötzlich Mitfavorit! Vor seinem Musikvideo wird gewarnt

Wien (Österreich) - Nur noch acht Tage, dann startet die erste Liveshow beim " Eurovision Song Contest " 2026 in Wien. Zu den neuen Topfavoriten auf einen ESC-Sieg hat sich jetzt Griechenland gemausert. Bei dem Beitrag könnte es zu optischer Überforderung kommen.

Akylas Mytilineos (27) bei seiner ersten Probe in Wien: Er kommt mit einem Roller auf die Bühne gefahren. © Instagram/eurovision

Akylas Mytilineos (27) heißt der Sänger, der sich im nationalen Vorentscheid eindeutig durchgesetzt hatte und mit seinem Song "Ferto" nun auch Europa erobern will. "Bring es" wird der Titel übersetzt, der gesellschaftskritisch von Überkonsum in der aktuellen Zeit spricht.

"Immobilien, bring es. Thunfisch-Sashimi, bring es. Goldene Uhr, Designerbrillen, bring es", heißt es darin in deutscher Übersetzung. Klingt gewöhnungsbedürftig, wird aber sehr melodisch umgesetzt.

Im Musikvideo, vor dem mit "This video contains fast flashing images" (Deutsch: "Dieses Video enthält schnell blinkende Bilder") gewarnt wird, ist er stellenweise als Charakter eines 80er-Jahre-Videospiels zu sehen, beim Musizieren mit einer traditionellen kretischen Lyra und mit einem Mops auf einem Thron sitzend.

Gegen Ende des Liedes folgt eine ruhige Passage, in der er sich an seine Mama richtet. Er habe es geschafft, werde dafür sorgen, dass es der Familie nie wieder an etwas fehlen werde - vorausgesetzt, er schnappt sich den (ESC)-Sieg.