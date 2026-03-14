Playboy-Model mit Violine: Platinblonde Linda Favoritin bei Mega-Show

Helsinki (Finnland)/Wien (Österreich) - Linda Lampenius (56) ist in Skandinavien ein Star. Die Violistin, bekannt geworden unter ihrem Künstlernamen "Linda Brava", wird spätestens jetzt auch europa- und weltweit bekannt. Sie vertritt ihr Heimatland beim "Eurovision Song Contest" (ESC) .

Erwartungsgemäß hat Linda Lampenius (56) mit Sänger Pete Parkkonen (36) den finnischen ESC-Vorentscheid gewonnen. © IMAGO / Lehtikuva

Zuvor hatte sie sich erwartungsgemäß im finnischen Vorentscheid "Uuden Musiikin Kilpailu 2026" durchgesetzt - durch eine enorme Zuschauer-Resonanz mit haushohem Vorsprung vor dem zweitplatzierten Antti Paalanen (49, "Takatukka").

Im 35 Nationen zählenden Teilnehmerfeld sind die platinblonde Lampenius und Sänger Pete Parkkonen (36) laut Wettanbietern aktuell (Stand 14. März) mit einer Siegwahrscheinlichkeit von 29 Prozent haushohe Favoriten.

Etwas weniger deutlich fällt die Abstimmung der ESC-Fans auf eurovisionworld.com aus. Mit rund 6900 von 32.000 abgegebenen Stimmen landet das finnische Duo vor Dänemark, das Søren Torpegaard Lund (27) mit seinem Song "Før Vi Går Hjem" (deutsch: "Bevor wir nach Hause gehen") nach Wien schickt.

Der finnische Song "Liekinheitin", also "Flammenwerfer", handelt von einer toxischen Liebesbeziehung. Parkkonnen singt darin in Landessprache "Ois viisaampi häipyy täält

Mut tulel vielkin leikin", also "Es wäre klüger, zu verschwinden, doch ich spiele immer noch mit dem Feuer". Und "Oot niin kuuma mut jääkylmä" ("Du bist so heiß und doch eiskalt").