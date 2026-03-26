ESC-Klartext von Victoria Swarovski: Sind Bühne und 200 Millionen Zuschauer zu viel für sie?

Köln/Wien (Österreich) - In weniger als zwei Monaten steht in der Wiener Stadthalle eines der weltweit größten Musik-Spektakel an. Ob sich bei " Let's Dance "-Host Victoria Swarovski (32) deshalb schon Muffensausen bemerkbar macht?

Zusammen mit Schauspieler Michael Ostrowski moderiert Victoria Swarovski Mitte Mai die ESC-Shows. © Roland Schlager/APA/dpa

Mitte Mai wird die Österreicherin den Eurovision Song Contest aus ihrem Heimatland moderieren und durch den europaweit glamourösen Musik-Abend führen.

Im Talk mit Heimatsender RTL hat sie jetzt unter anderem über ihre Vorbereitungen und Sarah Engels (33) als deutschen Act gesprochen.

Wie sie selbst sagt, sei sie derzeit ordentlich am "reinhackeln", um sich bestmöglich auf ihren Job vorzubereiten. Denn: Die 32-Jährige moderiert insgesamt zwölf Shows rund um den ESC!

"Das vergessen die meisten Leute immer. Wir haben ja zwei Semifinals, aber dann auch immer noch davor die Shows, wo die Halle voll ist mit 16.000 Menschen", klärt sie auf.

Statt Nervosität mache sich bislang aber nur Respekt vor der Show und um die rund 200 Millionen TV-Zuschauer breit, sagt sie. "Klar ist es eine riesengroße Zahl. Aber ich denke mir halt immer, es ist genau das Gleiche, was ich sonst immer mache."