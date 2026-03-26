ESC-Klartext von Victoria Swarovski: Sind Bühne und 200 Millionen Zuschauer zu viel für sie?
Köln/Wien (Österreich) - In weniger als zwei Monaten steht in der Wiener Stadthalle eines der weltweit größten Musik-Spektakel an. Ob sich bei "Let's Dance"-Host Victoria Swarovski (32) deshalb schon Muffensausen bemerkbar macht?
Mitte Mai wird die Österreicherin den Eurovision Song Contest aus ihrem Heimatland moderieren und durch den europaweit glamourösen Musik-Abend führen.
Im Talk mit Heimatsender RTL hat sie jetzt unter anderem über ihre Vorbereitungen und Sarah Engels (33) als deutschen Act gesprochen.
Wie sie selbst sagt, sei sie derzeit ordentlich am "reinhackeln", um sich bestmöglich auf ihren Job vorzubereiten. Denn: Die 32-Jährige moderiert insgesamt zwölf Shows rund um den ESC!
"Das vergessen die meisten Leute immer. Wir haben ja zwei Semifinals, aber dann auch immer noch davor die Shows, wo die Halle voll ist mit 16.000 Menschen", klärt sie auf.
Statt Nervosität mache sich bislang aber nur Respekt vor der Show und um die rund 200 Millionen TV-Zuschauer breit, sagt sie. "Klar ist es eine riesengroße Zahl. Aber ich denke mir halt immer, es ist genau das Gleiche, was ich sonst immer mache."
Victoria Swarovski fällt aus: Laura Wontorra übernimmt
Von Sängerin Sarah Engels hält die Kollegin von Daniel Hartwich (47) derweil so einiges. "Für Deutschland freue ich mich sehr, dass Sarah Engels es macht." Nicht nur auf persönlicher Ebene fiebert die 32-Jährige dem deutschen Auftritt entgegen.
Auch der diesjährige Song hat für sie absolutes Ohrwurmpotenzial, gibt sie zu. Ebenso mit Spannung erwartet sie den Act ihres Heimatlandes um Sänger Cosmó und den Song "Tanzschein". "Ist mal komplett was anderes. Also bin ich sehr gespannt, wie der sich machen wird."
Des rund um den Globus verteilten Publikums wegen muss sie - anders als bei "Let's Dance" - auf Englisch moderieren. "Ich war ja lange in Amerika. Ich glaube, das kriege ich auch noch irgendwie hin."
Ihren wöchentlichen Job bei RTL übernimmt am 16. Mai vertretungsweise Kollegin Laura Wontorra (37).
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa