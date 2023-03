Eurovision Song Contest: Bei IHR flippen die Buchmacher aus!

Lorine Zineb Nora Talhaoui alias Loreen (39) gewann den schwedischen Vorentscheid "Melodifestivalen" mit dem Song "Tattoo". © Christine Olsson/TT NEWS AGENCY/AP/dpa

92 von 96 möglichen Jury-Punkten und die meisten Zuschauerstimmen bescherten der 39-Jährigen am Samstag den Melodifestivalen-Gewinn vor dem Duo Marcus & Martinus ("Air"), die am Ende keine Chance gegen die ESC-Queen hatten.

2011 startete Lorine Zineb Nora Talhaoui erstmals beim schwedischen Vorentscheid, kam damals mit "My Heart Is Refusing Me" aber nicht ins nationale Finale. 2012 gewann sie dieses mit "Euphoria" dann, setzte sich auch im großen ESC-Finale deutlich gegen die internationale Konkurrenz durch.

2017 war für Loreen mit "Statements" in der Vorentscheid-Runde "Andra Chansen" (Deutsch: Zweite Chance) gegen Anton Hagman (24, "Kiss You Goodbye") Schluss, der allerdings im Finale Robin Bengtsson ("I Can't Go On") den Vortritt gewähren musste. Dieser wurde später im ESC-Finale in der Ukraine Fünfter, Portugals Salvador Sobral (33, "Amar pelos dois") siegte.

Bei ihrem vierten Melodifestivalen-Antritt triumphierte die heute 39-Jährige nun zum zweiten Mal. Und darf sich wohl schon jetzt auch in Liverpool auf eine Top-Platzierung freuen.