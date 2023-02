Dieser Finnland-Freak katapultiert sich mit irrer Show zum "Eurovision Song Contest"

Turku (Finnland) - Jere Pöyhönen (29) hat es geschafft! Der als "Käärijä" auftretende Sänger setzte sich im finnischen Vorentscheid durch und darf für sein Heimatland am diesjährigen " Eurovision Song Contest " teilnehmen. Was er auf der Bühne ablieferte, sorgte für staunende Gesichter.

Käärijä (29) vertritt Finnland beim Eurovision Song Contest 2023. © IMAGO/Lehtikuva

Das Lied "Cha Cha Cha" handelt von Kneipen, Pina Colada und Tanzen. Käärijäs Oberteil und Performance in einem aus Europaletten geformten Boxring sorgen darüber hinaus für absolute Fesselung vorm TV, Laptop oder Handy.

Hinzu kommen je zwei Frauen und Männer, die sich in pinken Tanzoutfits und mit breitem Lächeln samt schneeweißer Zähne zu der Partyrock-Hymne auf dem Parkett bewegen, als wären sie bei der Tanz-WM.

72 Punkte von der Jury und sagenhafte 467 aus dem Zuschauer-Voting heimste Käärijä ein und deklassierte seine Konkurrenz in dem von Samu Haber (46) moderierten Vorentscheid "Uuden Musiikin Kilpailu" (UMK). Mit einem Abstand von 387 Punkten landeten die Portion Boys ("Samaa taivasta katsotaan") auf Platz zwei.

Schon jetzt sehen die Buchmacher den 29-Jährigen im ESC-Finale von Liverpool auf Bronze-Platz 3 (Stand 26. Februar). Allerdings muss sich der Sänger erst einmal in einem der Halbfinals am 9. oder 11. Mai behaupten, um auch im großen Finale am 13. Mai auf der Bühne stehen zu dürfen.

14 Nationen haben darüber hinaus ihren ESC-Song noch nicht präsentiert. Darunter auch Deutschland, wo im Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool" am 3. März (22.20 Uhr/ARD) Lord Of The Lost ("Blood & Glitter") und Patty Gurdy ("Melodies Of Hope") die größten Siegchancen zugesprochen werden.