Schweiz gewinnt Chaos-ESC - Deutschland freut sich: Mal nicht letzter!

Malmö (Schweden) - Endlich mal kein letzter Platz: Deutschland kann aufatmen. Doch der Eurovision Song Contest erlebt seinen vielleicht größten Skandal. In der Halle gibt es immer wieder Buhrufe. Nicht nur gegen Israel.

Isaak aus Deutschland landete mit dem Titel "Always On The Run" auf Platz 12. © Jens Büttner/dpa

Draußen Demonstranten und Festnahmen, drinnen Buhrufe und Grölen: In einem Eurovision Song Contest (ESC) am Rande des Chaos hat die Schweiz zum ersten Mal seit 1988 gewonnen.

Deren Act Nemo erhielt mit dem Lied "The Code" die meisten Punkte, wie in der Liveshow in Malmö bekannt gegeben wurde. Nemo (24) zerbrach nach dem Sieg den Preis versehentlich auf der Bühne und bekam eine Ersatz-Trophäe.

Deutschland landete mit dem Sänger Isaak in der Nacht zum Sonntag auf dem 12. Platz von 25 Finalisten. "Ich bin sehr happy. Ich bin super happy, super stark", sagte der 29-Jährige.

Das ESC-Finale wurde im Laufe des Abends immer wieder durch laute Buhrufe gestört. Hintergrund waren Proteste gegen das Teilnehmerland Israel sowie Unzufriedenheit mit der Entscheidung der Ausrichter, den niederländischen Teilnehmer Joost Klein (26) für das Finale zu disqualifizieren. Klein war am Samstag kurzfristig ausgeschlossen worden.

Hintergrund waren nach Angaben des niederländischen Fernsehsenders Avrotros Vorwürfe, er habe eine aggressive Geste gegenüber einer Kamerafrau gezeigt.