Greta Thunberg vor ESC-Halle von Polizei abgeführt!

Von Max Patzig

Malmö - Musikfans schauen am heutigen Samstagabend nach Schweden: In Malmö wird der Eurovision Song Contest (ESC) ausgetragen. Am Rande dieses Events wurde Greta Thunberg (21) abgeführt.

Greta Thunberg (21) wird in Malmö von zwei Polizisten abgeführt. © dpa/AP/TT News Agency/Johan Nilsson Wie auf Fotos aus Malmö zu sehen ist, wurde Thunberg von zwei Beamten der örtlichen Polizei weggeschleppt. Sie beteiligte sich zuvor an pro-palästinensischen Protesten. Die Demonstranten versuchten am Abend, auf den Vorplatz der Malmö Arena zu gelangen, doch die Polizei unterband dieses Vorhaben. Am Rande des Platzes riefen die Teilnehmer der Demo "Shame on you" (Deutsch: Schämt Euch) in Richtung des eintreffenden Publikums. Greta Thunberg Greta Thunberg angeklagt! Welche Strafe droht der Klima-Aktivistin? Warum genau Thunberg abgeführt wurde, war zunächst unklar. Die lokale Zeitung Aftonbladet berichtete, dass auf der Anti-Israel-Demo lauter Hass-Parolen gebrüllt worden seien. Einige Protestierende versuchten wohl, den Zugang zur ESC-Halle zu blockieren. Als die Uniformierten anrückten, hätten die Demonstranten diese beschimpft. Nachdem Beamte ein Stück weit entfernt Thunbergs Personalien aufgenommen und sie wieder gehen gelassen haben, kehrte sie der Zeitung zufolge zur Demo zurück. "Das ist Völkermord!" sollen die Klinaaktivistin und ihre Mitstreiter daraufhin skandiert haben.

Die Demonstranten wurden von vielen Polizisten eingekesselt. © AFP/TT News Agency/Johan Nilsson

Mehrere Protestierende setzten sich vor der Malmö Arena auf den Boden. © AFP/TT News Agency/Johan Nilsson

Greta Thunberg schon am Freitag in Malmö aufgefallen

Schon am gestrigen Freitag beteiligte sich Thunberg an Protesten in Malmö. Sie setzte sich dort inmitten eine Gruppe von Demonstranten und sang "From the river to the ocean" (dt: Vom Fluss bis zum Meer), wie ein Video auf X zeigt. Viele sehen darin eine antisemitische Äußerung.