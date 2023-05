Nach erneutem ESC-Debakel empfiehlt Guildo Horn: Deutschland soll "einfach mal pausieren"

Vor 25 Jahren hatte Guildo Horn (60) bei ESC einen respektablen siebten Platz für Deutschland eingefahren. © Rolf Vennenbernd/dpa

In einem Post auf Facebook fragt sich Horn, der 1998 beim ESC in Birmingham immerhin den siebten Platz für Deutschland einfuhr, warum der Beitrag "Blood & Glitter" der Dark-Rock-Band Lord of the Lost trotz überschaubarer Konkurrenz so schlecht abschnitt.

Dabei kommt er zu dem Schluss, dass "Deutschland gerade nicht unbedingt der ausdrückliche Liebling unserer europäischen Nachbarn zu sein scheint".

Allerdings zählt er auch die mangelnde Kreativität und Schwerfälligkeit der hiesigen Verantwortlichen für das erneute Scheitern an und vergleicht die Situation mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

"Seit Jahren bleiben die Erfolge aus, aber auf Funktionärsebene wagt man keinen echten Neuanfang und rührt ständig in derselben klebrigen Schüssel", schreibt der 60-Jährige. "So wird das aber nix!"

Deshalb sei eine selbst auferlegte ESC-Pause in seinen Augen das Beste. "Vielleicht dann in ein paar Jahren mit einem neuem verantwortlichen Kreativteam nochmal mit einer gewissen Leichtigkeit des Seins einsteigen", so Horn.