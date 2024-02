Ich will zum ESC: Riesige Empörung, weil SIE doch nicht mitmacht

Berlin - "Ich bin am Boden zerstört!" Mit diesen drastischen, aber auch völlig verständlichen Worten meldet sich nun Bibiane Z (26) bei ihren Followern. Die Sängerin sollte am Donnerstagabend live bei " Ich will zum ESC! " auftreten und hätte per Wildcard in den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest einziehen können. Daraus wird aber nichts.

Bibiane Z (26) fällt krankheitsbedingt für das "Ich will zum ESC!"-Finale aus. © NDR/Bildergarten Entertainment

Für die Berlinerin bricht gerade eine Welt zusammen. Sie war eine von 693 Bewerbungen, um für Deutschland beim ESC in Malmö teilzunehmen, wurde für die Pre-Show "Ich will zum ESC!" ausgewählt. Dort schaffte sie es mit drei anderen Acts ins Finale, sollte Donnerstag (22 Uhr/NDR, ARD-Mediathek und eurovision.de) mit ihrem Song "Walk You Home Safe" auftreten.

Nun aber der Schock: "Ich liege seit gestern im Krankenhaus und warte darauf, dass ich operiert werde", meldete sich Bibiane via Instagram. Nahezu zeitgleich wurde auch ihr Nichtantritt verkündet. Sie leide an einer "sehr schmerzhaften Choledocholithiasis", also einem Gallenstein.

Die 26-Jährige habe gehofft, bis Donnerstag fit zu werden, müsse aber auf ihren Körper hören. "Und der sagt mir gerade sehr deutlich, dass es so nicht geht." Obwohl sie auch mit den schlimmsten Schmerzen auftreten würde, "wäre das medizinisch absolut unverantwortlich".

Dass ihr Song dennoch Teil der Show wird – beispielsweise als Video-Einspieler – war "mein letzter Funken Hoffnung" gewesen, so die Rothaarige – "leider ist das nicht möglich". Grund ist, dass der verantwortliche Norddeutsche Rundfunk (NDR) ein "großes Ungleichgewicht" gegenüber den anderen Acts sieht, wenn Bibiane als Einzige nicht live performt hätte. An der ersten Probe der Live-Performance am gestrigen Mittwoch konnte sie schon nicht teilnehmen.