Israel darf am ESC teilnehmen: Erste Länder verkünden Boykott!

Israel wird nicht vom Eurovision Song Contest (ESC) ausgeschlossen. Das kommt nicht bei allen gut an. © Harald Schneider/APA/dpa

Wie aus einer Entscheidung der Europäischen Rundfunkunion (EBU) bei einem Treffen am Donnerstagabend hervorgeht, wurde sich gegen einen Ausschluss des sich im Krieg befindlichen Landes ausgesprochen.

Die Mehrheit der Mitgliedssender habe einer Änderung der Abstimmungsregeln zugestimmt, teilte die EBU nach der Versammlung im schweizerischen Genf mit.

Damit steht Israels Teilnahme nichts im Weg - doch der Beschluss löste den Boykott einiger Länder aus! Wie mehrere Medien berichten, hätten die Rundfunkanstalten von Irland und den Niederlanden ihr Fernbleiben vom 69 Jahre alten Musikwettbewerb kurz darauf angekündigt. Auch Spanien habe sich diesem drastischen Schritt demnach angeschlossen.

Die drei Länder hatten zuvor harsche Kritik am Vorgehen Israels im Gazastreifen nach dem Angriff der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober 2023 geäußert und bereits im Vorfeld mit einem Boykott gedroht, sollte Israel am 70. ESC im Mai 2026 in Wien teilnehmen dürfen.