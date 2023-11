Jan Böhmermann plant ESC-Hammer: "Es geht um die Ehre, es geht um Deutschland"

Köln - "Germany, zero Points": Nach dem desaströsen Abschneiden von Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) in den vergangenen Jahren, bahnt sich jetzt eine regelrechte Revolution an.

Selber moderieren wolle er das Musik-Event jedoch nicht. Er spreche stattdessen "als Unternehmer", so Böhmermann. "Ich hab auch einen guten Draht zu Spotify, also wenn da irgendwie eine Nähe gewünscht ist zu modernen Streamingdienstleistern."

Böhmermann ist seit vielen Jahren bekennender Fan des grenzübergreifenden Musik-Wettbewerbs, der jedes Jahr mehr als 180 Millionen Zuschauer vor die Empfangsgeräte lockt. 2023 hatte er das Song-Spektakel sogar zusammen mit Olli Schulz auf Einladung des Österreichischen Rundfunks (ORF) moderiert.

Deutschland landete in diesem Jahr mit "Lord of the Lost" und mageren 18 Punkten auf dem letzten Platz. Eine Pleite, die (wie schon in den Vorjahren) verstärkte Kritik am NDR zur Folge hatte. Der Vorwurf unter anderem: Intransparenz bei der internen Vorauswahl der Kandidaten und ein zu geringes Mitspracherecht für das Publikum.

Bislang ist ungewiss, ob die Entscheidungsträger auch weiterhin an der Ausrichtung des Vorentscheids festhalten wollen, oder ob Böhmermann ernsthaft die Chance bekommt, den NDR abzulösen. Der nächste ESC findet vom 7. bis 11. Mai 2024 statt.