Publikum entsetzt! ESC-Jury von ganzer Arena gnadenlos ausgebuht

Jorge González (35) war der eindeutige Publikumsliebling. Die Jury sah mehrere Acts vor ihm. © Instagram/jorgegonzalezoficial

Startnummer 4 war an Jorge González (35) vergeben, der mit seinem Dance-Hit "Caliente" die Zuschauer im an der spanischen Ostküste gelegenen Benidorm in seinen Bann gezogen und zum Tanzen gebracht hat.

Während das Publikum elektrisiert vom Auftritt des oberkörperfreien Spaniers zu sein schien, war die Jury weniger begeistert. Nur 42 und damit die drittwenigsten Punkte vergaben die Experten – ganze 52 Punkte weniger als ihrem persönlichen Liebling St. Pedro ("Dos extraños"), der das zweite Halbfinale auch gewann.

Die Jury-Wertung missfiel den anwesenden Gästen derart, dass sie Jury-Sprecherin Beatriz Luengo (41) nach deren Verkündung ausbuhten und ein Pfeifkonzert starteten. Die Sängerin schaute beschämt umher, grinste peinlich berührt, konnte aufgrund der Lautstärke nicht mit der weiteren Punktevergabe fortfahren.

Erst die Moderatoren Ruth Lorenzo (41) und Marc Calderó (34) beruhigten das Publikum nach eineinhalb Minuten, sodass es weitergehen konnte.