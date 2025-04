Golden Retriever verliert Frauchen aus den Augen: Seine Reaktion verzückt so viele

New York City (USA) - Einmal mehr zeigt sich auf Instagram, dass wenige Sekunden Video ausreichen, um ein Millionenpublikum zu verzücken. Diesmal geht es um Golden-Retriever-Dame Millie, die im New Yorker Central Park ihr Frauchen aus den Augen verloren hat.

Irritiert sucht Millie ihr Frauchen. © Instagram/Screenshot/millieinthecity_

Laut ihrer Besitzerin hat Millie eine "Larger than Life"-Persönlichkeit, benimmt sich also überlebensgroß als wäre sie ein Comic-Held.

"Sie liebt es, ihre eigene Leine zu tragen und selbstbewusst durch den Park zu laufen, als ob sie dort das Sagen hätte", erklärte Zukerberg dem US-Magazin.

"Ich war gerade dabei, einen dieser Momente zu filmen, als sie plötzlich mitten im Spaziergang stehen blieb und sich umdrehte, als wolle sie sagen: 'Moment mal, war ich nicht mit jemandem zusammen?'", fügte die Hundefreundin hinzu.

Sie habe nur etwa sechs Meter hinter ihr gestanden. Aber Millie sei in ihrer eigenen Welt gefangen gewesen, so die US-Amerikanerin.

"Sie hat so eine tolle, lustige Persönlichkeit, und es macht mich so glücklich, wenn sich Leute so in sie verlieben wie ich", schwärmte die junge Frau abschließend.