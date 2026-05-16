Sarah Engels on "Fire": So lief ihr Auftritt beim ESC
Wien (Österreich) - Sarah Engels (33) hat die Wiener Stadthalle gerockt! Als Zweite war die Sängerin beim "Eurovision Song Contest" (ESC) an der Reihe und zeigte eine feurige Performance.
Die 33-Jährige überzeugte nicht nur gesanglich mit ihrem Song "Fire" das Publikum, nein, auch die Spektakel-Show riss die Zuschauer von den Stühlen und sorgte für großen Jubel.
Auch der Sturz aus mehr als zwei Metern Höhe von der Bühne in die Arme ihrer Tänzerinnen verlief reibungslos. Ihr Auftritt, umgeben von Flammen, glückte vollends.
Die 33-Jährige zeigte nicht nur eine sexy Tanz-Performance, sondern glänzte auch mit zwei Outfits. Begann sie zunächst liegend in einem weißen Look mit Overknees-Stiefeln, folgte der Wechsel auf einen goldenen Body.
Die einstige Vize-Gewinnerin von "Deutschland sucht den Superstar" hat inzwischen auch erste Worte nach dem Auftritt an ihre Fans gerichtet. Sie komme gerade von der Bühne und könne nicht glauben, dass sie es jetzt geschafft habe, gibt sie auf ihrem Instagram-Profil preis.
Sarah Engels hält flammenden Appell an ihre Fans
"Ich hoffe so sehr, dass ihr das Feuer zu Hause gespürt habt und heute Abend mit mir brennt", führt die zweifache Mutter weiter aus und appelliert an ihre vielen Anhänger: "Bitte stimmt heute Abend für mich ab, Nummer 2."
Insgesamt 25 Künstler und Künstlerinnen treten an diesem Samstag beim ESC in der österreichischen Hauptstadt auf.
Das Ergebnis des diesjährigen ESC dürfte kurz nach Mitternacht bekanntgegeben werden.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa