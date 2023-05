Schluss nach 25 Jahren! So geht es für ESC-Legende Peter Urban (75) jetzt weiter

Liverpool - Das war's! Am Samstag war Peter Urban (75) zum letzten Mal als Kommentator beim Eurovision Song Contest (ESC) zu hören. Obwohl sich der Journalist nicht in den kompletten Ruhestand verabschiedet, freut sich seine Frau jetzt über mehr Zeit mit ihrem Liebsten, wie er TAG24 verriet.

Nun wird eine andere Person in große Fußstapfen treten und ab 2024 am Mikrofon sitzen. Wer, das steht noch nicht fest. Aber: "Ich werde sicherlich nicht mit einbezogen, möchte das auch gar nicht", sagt Urban, der jedoch eine Stellenbeschreibung mitliefert.

Aber auch seine körperliche Situation - Peter Urban ist nach der Entfernung seines letzten künstlichen Hüftgelenks seit mehreren Jahren gehbehindert und am Stock gehend - spielte mit in den Entschluss ein.

Gleich mehrere Punkte führten dazu, dass der 75-Jährige im März ankündigte, nach dem 67. ESC in Liverpool Schluss zu machen. "Ich dachte, das ist ein guter Zeitpunkt: 75 plus 25 ergibt 100."

"Aber die treten für Deutschland bisher nicht an, weil sie denken, wenn ich eine schlechte Platzierung kriege, bricht mir ein Zacken aus der Krone. Das ist aber nicht so. Du trittst vor 200 Millionen Menschen auf, das kann dir nicht schaden", ist sich Peter Urban sicher.

Ehefrau Laura Urban (46) darf sich nun auf mehr Zeit mit ihrem Peter freuen. © imago/Future Image

Einen Wechsel vom öffentlich-rechtlichen Ersten beispielsweise zurück zur ProSieben-Gruppe, die neben Lena Meyer-Landruts (31) Sieg 2010 anschließend einen zehnten sowie achten Platz verbuchte, bevor es seit 2013 unter ARD-Federführung wieder nahezu ausnahmslos auf die Mütze gab, sieht Peter Urban nicht als Lösung.

"Ich halte das für total unerheblich. Wenn andere Sendeanstalten interessiert sind oder Ideen haben, ist ja sicher die Welt weit offen, das auch zu kommunizieren und eine gemeinsame Aktion zu starten."

Nach seinem Ende als ESC-Kommentator geht es aber gänzlich ohne Arbeit dann auch wieder nicht. Neben seinem erfolgreichen Podcast "Urban Pop" und der "Peter Urban Show" (donnerstags bei NDR2) geht der Musikkenner auch auf Lesereise mit seinem im April erschienenen Buch "On Air".

Privat will der früher begeisterte Skifahrer nun mehr Zeit für Urlaube ("Mich zieht es in den Süden oder in die Berge") nutzen, wenn auch Letzteres aufgrund der Hüft-Operationen nicht mehr geht. Aber er nimmt seine Situation an: "Man kann ja auch so einfach auf den Berg fahren und gucken."

Außerdem freut sich seine Frau Laura (46) jetzt auf Unterstützung. Die Patissière backt zuckerreduzierte Küchlein, wobei ihr Mann von nun an Auslieferungen übernehmen und den Wochenmarkt-Verkauf organisieren werde. "Sie freut sich sehr, erwartet das auch und kann es gar nicht mehr erwarten, bis ich mehr Zeit habe."