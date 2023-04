"Lord of the Lost" Frontmann Chris Harms findet Pop "geiler" als Metal

Hamburg/Liverpool (Großbritannien) - " Lord of the Lost " wird dieses Jahr für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) in Liverpool antreten. Aber wie steht die Dark-Rock-Band eigentlich zu dem Wettbewerb?

Die finnische Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band "Lordi" machte es 2006 vor und gewann mit "Hard Rock Hallelujah" den internationalen Musikwettbewerb. Ob "Lord of the Lost" einen ähnlichen Erfolg erzielen können, ist wohl fraglich.

Das verrieten Chris Harms (43, Gesang), Pi Stoffers (29) und Gared Dirge (36) in einem Interview, das die Rocker am Freitag auf ihrem Instagram-Kanal teilten.

Pi, Gared und Chris im Interview. © Screenshot/Instagram/officiallordofthelost

Dass Harms Pop "eigentlich geiler" findet als Metal dürfte wohl den ein oder anderen "Lord of the Lost"-Fan überraschen. Das verriet er auf die Frage, was Metal könne, was Pop aber nicht kann. "Also Metal kann auf jeden Fall härtere Gitarren."

Und: "Also ich finde ja, das Schönste an der heutigen Zeit ist, dass Musikgenres so schamlos miteinander vermischt werden können und das die meisten Leute abfeiern, bis auf die wenigen Gralshüter bestimmter Szenen. Wir machen ja auch beides, ich würde mich da gar nicht entscheiden wollen."

2007 gründete Harms die Dark-Rock-Band "Lord of the Lost". Das erste Album "Fears" erschien 2010. Ihr ESC-Song "Blood & Glitter" ist ihre bislang erfolgreichster Song und platzierte sich auf Platz 1 der deutschen Charts.