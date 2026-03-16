Zu hart für den Eurovision Song Contest? Aufregung um "Würge"-Lied von rumänischer Sängerin

London - Verharmlost ein Beitrag für den diesjährigen Eurovision Song Contest die Gefahren einer Sexualpraktik?

Die rumänische Sängerin Alexandra Capitanescu (22) sorgt mit ihrem Song "Choke me" für Aufregung. © Screenshot/Instagram/@alexandra.capitanescu

Unter anderem die britische Zeitung "The Guardian" berichtet von der Diskussion über das Lied "Choke me" (in etwa: "Würg mich") der rumänischen Künstlerin Alexandra Capitanescu (22).

Die mutmaßliche Botschaft dahinter zeige "eine alarmierende Missachtung der Gesundheit und des Wohlbefindens junger Frauen", wird eine Rechtsprofessorin zitiert.

In dem Lied singt Capitanescu unter anderem: "Lieb mich, bring meine Lungen zum Explodieren." Oder: "Alles, was ich brauche, ist deine Liebe, ich möchte, dass es mich würgt."

Die Künstlerin selbst sagte Anfang März, Titel und Refrain seien nicht wörtlich zu nehmen. "Choke me" bedeute demnach in etwa: "Ersticke mich mit deiner Liebe."

Kunst sollte nicht der Zensur unterliegen, solange niemandem geschadet werde, sagte sie.