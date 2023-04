"Wir werden auswandern!": Jan Böhmermann und Olli Schulz ergattern Job in Österreich

Hamburg/Berlin – "Ein Lebenstraum geht in Erfüllung" – Jan Böhmermann (42) und Olli Schulz (49) werden gemeinsam den Eurovision Song Contest kommentieren. Allerdings nicht für Deutschland, sondern für die Konkurrenz: den ORF-Jugendkulturradiosender FM4. Dem österreichischen Publikum wollen sie eine Mischung aus "Musikkompetenz, Entertainment und ein bisschen Gaga" bieten.

Jan Böhmermann (42) und Olli Schulz (49) werden gemeinsam den Eurovision Song Contest für Österreich kommentieren. © Gateau/Wendt/dpa

In gefühlt jeder zweiten Folge ihres Erfolgpodcasts "Fest & Flauschig" haben sich Olli und Jan für den Job als Kommentator bei der NDR-Übertragung des Eurovision Song Contest angeboten. "Aber nie hat das Telefon geklingelt oder der NDR bei uns angefragt", empörte sich Böhmermann in der aktuellen Podcast-Folge "Great News for Great People" von Sonntag.

Olli Schulz habe sogar für den NDR gearbeitet, aber nie habe ihn mal jemand im Flur auf seinen Wunsch angesprochen. Stattdessen wird dieses Jahr wieder einmal Peter Urban (74) – "Ist der nicht schon über 90?" – für Deutschland ins NDR-Mikrofon sprechen. Schon mehrfach haben sich die beiden Entertainer über Urbans Art des Kommentierens beschwert, sie sei Partei-ergreifend und langweilig.

Für Deutschland zu kommentieren wird wohl auch nach jahrelangen Bitten nichts mehr, aber es gibt ja auch noch andere Nationen: "Mehrere europäische Länder haben sich bei uns gemeldet, auch Nachbarländer, und haben per E-Mail gesagt: Hey, wenn Deutschland euch so im Stich lässt, dann kommt doch einfach zu uns."

Unter diesen auch Österreich besser gesagt der Österreichischer Rundfunk (ORF). Dieser hätte die beiden nicht zwar nicht mit Geld, dafür aber mit Mozartkugeln überzeugt. "Sie helfen uns unseren Traum zu erfüllen oder auch Menschen den Traum zu erfüllen und scheitern zu sehen", so Böhmermann. "Wir freuen uns diebisch", fügte Olli noch hinzu.