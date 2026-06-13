Baum stürzt auf Bundesstraße: Urlauber sorgt bei Wendemanöver für die nächste Blockade
Peissen - Dumm gelaufen! Bei Peissen (Kreis Steinburg) stürzte am Samstag ein Baum auf die B77. Ein Wohnmobilfahrer wollte wenden und fuhr sich fest.
Gegen 16 Uhr musste sich ein Baum dem starken Wind beugen und landete quer über der Bundesstraße, bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24.
Die Feuerwehr rückte aus, um das Hindernis zu entfernen - das ging einigen Autofahrern aber offensichtlich nicht schnell genug.
Sie wendeten und suchten sich eine alternative Route, um zu ihrem Ziel zu gelangen. Der Fahrer eines Wohnmobils verfolgte laut Reporter vor Ort den gleichen Plan, sorgte dabei aber für die nächste Blockade.
Der Urlauber fuhr sich mit den Hinterreifen auf einem Grünstreifen fest und blieb quer auf der Straße stehen.
Glücklicherweise konnte ein Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr helfen.
Mit dem Traktor wurde das Wohnmobil kurzerhand befreit. Durch die zusätzliche Arbeit war auf der B77 an dieser Stelle für eine knappe Stunde kein Durchkommen mehr.
Titelfoto: Florian Sprenger