Baum stürzt auf Bundesstraße: Urlauber sorgt bei Wendemanöver für die nächste Blockade

Peissen - Dumm gelaufen! Bei Peissen (Kreis Steinburg) stürzte am Samstag ein Baum auf die B77. Ein Wohnmobilfahrer wollte wenden und fuhr sich fest.

Die Feuerwehr musste bei Peissen mit der Motorsäge ran. © Florian Sprenger

Gegen 16 Uhr musste sich ein Baum dem starken Wind beugen und landete quer über der Bundesstraße, bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24.

Die Feuerwehr rückte aus, um das Hindernis zu entfernen - das ging einigen Autofahrern aber offensichtlich nicht schnell genug.

Sie wendeten und suchten sich eine alternative Route, um zu ihrem Ziel zu gelangen. Der Fahrer eines Wohnmobils verfolgte laut Reporter vor Ort den gleichen Plan, sorgte dabei aber für die nächste Blockade.

Der Urlauber fuhr sich mit den Hinterreifen auf einem Grünstreifen fest und blieb quer auf der Straße stehen.

Glücklicherweise konnte ein Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr helfen.