29.06.2023 16:20 150-Quadratmeter-Bau lichterloh in Flammen: Feuerwehr muss zweimal kommen

In Norderstedt hat am Mittwoch ein 150 Quadratmeter großer Bau lichterloh gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand, musste am nächsten Tag aber wiederkommen.

Von Bastian Küsel

Norderstedt - Am Mittwochabend hat ein Holz- und Containerbau in Norderstedt (Schleswig-Holstein) lichterloh gebrannt. In Norderstedt hat am Mittwochabend ein 150 Quadratmeter großer Bau lichterloh gebrannt. © Feuerwehr Norderstedt Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden sie gegen 20.04 Uhr über den Brand informiert. Vor Ort angekommen, bestätigte sich die Meldung: Der rund 150 Quadratmeter große Bau in der "Oadby-and-Wigston-Straße" stand in Vollbrand. Die Einsatzkräfte begannen umgehend mit der Brandbekämpfung, während die Bevölkerung aufgrund der starken Rauchentwicklung über die App "NINA" gewarnt wurde. Gegen circa 22 Uhr war das Feuer schließlich gelöscht und die insgesamt 36 Einsatzkräfte konnten den Ort des Geschehens wieder verlassen. Feuerwehreinsätze Doppelhaushälfte fackelt ab: Fast eine halbe Million Euro Schaden Am Donnerstagmittag kam es an der Brandstelle jedoch erneut zu einer leichten Rauchentwicklung, weshalb die Feuerwehr Nachlöscharbeiten durchführen musste. Die Feuerwehr löschte den Brand, musste am nächsten Tag aber wieder zu der Einsatzstelle ausrücken. © Feuerwehr Norderstedt Zur Brandursache und der Schadenshöhe konnten die Beamten keine Angaben machen. Verletzt wurde niemand.

Titelfoto: Feuerwehr Norderstedt