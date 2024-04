18 Bewohner mussten raus: Mehrfamilienhaus nach Brand evakuiert

Freiberg - In Freiberg ist es am späten Mittwochabend zu einem Brand in einem Wohnblock gekommen.

Das Feuer war in der 5. Etage des Freiberger Mehrfamilienhauses ausgebrochen. © Marcel Schlenkrich

Die Feuerwehren wurden kurz vor Mitternacht zu dem Wohnblock in der Chemnitzer Straße gerufen. In der fünften Etage brannte es in einer Wohnung, in der sich zu dem Zeitpunkt zum Glück keiner befand.

Insgesamt mussten aber 18 Bewohner das Gebäude verlassen, eine Person musste über die Drehleiter gerettet werden. Die Evakuierten kamen kurzzeitig in einem nahegelegenen Seniorenheim unter. Sie konnten wenig später wieder in das Haus zurückkehren. Nur der Nachbar der Brandwohnung musste, nach Informationen vom Unglücksort, in einem Hotel übernachten.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Chemnitzer Straße musste während der Löscharbeiten etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden.