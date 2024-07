23.07.2024 21:55 24-Jähriger dröhnt sich zu und kommt auf ziemlich dämliche Idee

Am Dienstagnachmittag hantierte ein wohl unter Drogeneinfluss stehender Mann in Mainhausen mit Feuerwerkskörpern und steckte dabei seine Wohnung in Brand.

Von Angelo Cali

Mainhausen - Weil er offenbar unter Drogen stand, kam ein junger Mann (24) jetzt auf eine ganz dumme Idee. Dabei steckte er seine eigene Wohnung in Brand. Auch die Polizei rückte am Ort des Geschehens im hessischen Mainhausen an. © 5VISION.NEWS Wie die Polizei mitteilte, wurden die Ordnungshüter sowie die zuständige Feuerwehr in die Querstraße in Mainflingen, einem Ortsteil von Mainhausen (Landkreis Offenbach) gerufen. Hier hatten gleich mehrere Anwohner gegen 16.15 Uhr einen Brand in einer nahegelegenen Wohnung wahrgenommen und per Notruf die Retter alarmiert. Schnell konnte ausfindig gemacht werden, dass der Brandherd in der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss lag. Glücklicherweise konnten die Brandbekämpfer den Flammen schnell Herr werden. Dennoch griff das Feuer auf eine weitere Wohnung im Gebäude über. Vor Ort trafen die Retter auch den 24 Jahre alten Bewohner des Apartments an, der sich augenscheinlich Rauchgasverletzungen zugezogen hatte. Er kam daraufhin zur Vorsorge und weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bewohner unter Drogeneinfluss steckt eigene Wohnung mit Feuerwerk in Brand: Ermittlungen laufen Die Feuerwehr konnte den Wohnungsbrand schnell löschen. © 5VISION.NEWS Währenddessen stellte sich heraus, dass er wohl unter Drogeneinfluss gestanden hatte und daraufhin mit in seinem Besitz befindlichen Feuerwerkskörpern hantiert hatte, die schließlich Ursache für den Brand gewesen sein dürften. Dafür sprechen zumindest die lauten Knallgeräusche, die einige Anwohner zuvor wahrgenommen haben wollen. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Sein missglücktes Feuerwerk-Experiment sorgte schließlich für einen Sachschaden in Höhe von mindestens 150.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen der Kripo dauern an.

Titelfoto: 5VISION.NEWS