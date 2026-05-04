Baustellen-Panne in Sankt Augustin: Arbeiten legen Gasnetz lahm
Sankt Augustin - Bei Bauarbeiten ist in Sankt Augustin eine Hauptgasleitung beschädigt worden. Mehrere Haushalte stehen aktuell ohne Versorgung da.
Wie die Feuerwehr mitteilt, ist das Ganze auf der Gottfried-Keller-Straße passiert. Dort wurde bei Tiefbauarbeiten die Leitung getroffen.
In der Folge sind nun einige Gebäude samt angrenzender Straßen gaslos geschaltet. Für einige Anwohner bedeutet das: kein warmes Wasser, kein Gasherd und auch keine Heizung.
Laut den Einsatzkräften laufen die Reparaturarbeiten bereits auf Hochtouren. Wie lange die Störung noch dauert, ist unklar.
Wer betroffen ist oder Fragen hat, soll sich unter der Telefonnummer 0800 6484848 bei der Störungshotline der Rhein-Sieg Netz GmbH melden.
Titelfoto: Markus Böhm/ NRWNEWS24