Baustellen-Panne in Sankt Augustin: Arbeiten legen Gasnetz lahm

Sankt Augustin - Bei Bauarbeiten ist in Sankt Augustin eine Hauptgasleitung beschädigt worden. Mehrere Haushalte stehen aktuell ohne Versorgung da.

Auf dieser Baustelle in der Gottfried-Keller-Straße wurde bei Tiefbauarbeiten die Gasleitung beschädigt. © Markus Böhm/ NRWNEWS24

Wie die Feuerwehr mitteilt, ist das Ganze auf der Gottfried-Keller-Straße passiert. Dort wurde bei Tiefbauarbeiten die Leitung getroffen.

In der Folge sind nun einige Gebäude samt angrenzender Straßen gaslos geschaltet. Für einige Anwohner bedeutet das: kein warmes Wasser, kein Gasherd und auch keine Heizung.

Laut den Einsatzkräften laufen die Reparaturarbeiten bereits auf Hochtouren. Wie lange die Störung noch dauert, ist unklar.