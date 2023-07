07.07.2023 07:16 60 Hektar Feld in Flammen! Feuerwehren aus zwei Bundesländern im Einsatz

Nahe der B183 in Nordsachsen kämpfte die Feuerwehr am Donnerstag gegen einen Feldbrand an.

Von Annika Rank

Arzberg - Nahe der B183 in Nordsachsen kämpfte die Feuerwehr am Donnerstag gegen einen Feldbrand an. In Nordsachsen brannte am Donnerstag ein Feld. © 7aktuell.de | Eric Pannier Auf einer Fläche von 60 Hektar abgeerntetem Feld in Arzberg brach gegen 14 Uhr ein Brand aus, sodass innerhalb kürzester Zeit neun Ortsfeuerwehren anrückten. "Der immer wieder auffachende und vorantreibende Wind machte uns zu schaffen", schilderten die Kameraden aus Arzberg den schwierigen Einsatz auf Facebook. Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, griffen auch die umliegenden Landwirte ein und unterstützen die Einsatzkräfte. So konnte das Feuer dann zügig gelöscht werden. Feuerwehren aus Brandenburg und Sachsen rückten an. © 7aktuell.de | Eric Pannier Zur Brandursache waren zunächst keine Details bekannt.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier