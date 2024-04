03.04.2024 14:59 9.038 90.000 Euro Schaden bei Lkw-Brand auf A72

Am Dienstagmittag ist auf der A72 bei Stollberg ein Lkw in Brand geraten. Das Führerhaus stand plötzlich in Flammen. Die Autobahn musste gesperrt werden.

Von Victoria Winkel, Claudia Ziems

Stollberg - Auf der A72 gab es am Dienstagmittag bei Stollberg (Erzgebirgskreis) Stau. Grund war ein brennender Lkw. Auf der A72 ist ein Lkw ausgebrannt. © Niko Mutschmann Das Feuer war kurz vor 11 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Hof ausgebrochen. Aus bislang unbekannter Ursache brannte plötzlich das Fahrerhaus. Die Feuerwehr war schnell am Brandort und hatte das Feuer bereits gegen 11.15 Uhr gelöscht. Feuerwehreinsätze Schwerer Brand in Mehrfamilienhaus: Fünf Personen verletzt Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Aber es entstand ein Schaden von rund 90.000 Euro. Die Autobahn musste für den Feuerwehreinsatz kurzzeitig voll gesperrt werden. Es gab einen bis zu zehn Kilometer langen Stau. Unfall an Stauende Laut Polizeiinformationen gab es am Stauende dann auch noch einen Unfall. Ein Skoda-Fahrer (43) konnte gegen 14.40 Uhr nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf einen VW auf, der vor ihm im Stau hielt. Ein BMW-Fahrer (43) hatte den Skoda bemerkt und wollte ihm ausweichen. Dabei kollidierte er mit einem Sattelzug (Fahrer: 51). Bei dem Unfall wurden sowohl die VW-Fahrerin (61) und die Beifahrerin (43) im Skoda schwer verletzt. Die Beifahrerin (47) im BMW erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro. Wegen des Unfalls musste die Fahrbahn in Richtung Hof für zwei Stunden voll gesperrt werden. Erstmeldung: 2. April, 11.46 Uhr, aktualisiert: 3. April, 14.56 Uhr.

Titelfoto: Niko Mutschmann