Acht Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus: Großeinsatz für die Feuerwehr

In Rostock ist am Montagabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Acht Personen wurden bei dem Brand verletzt.

Von Tobias Bruns

Über 60 Rettungskräfte eilten zu dem Brand in Rostock-Toitenwinkel.
Über 60 Rettungskräfte eilten zu dem Brand in Rostock-Toitenwinkel.  © Stefan Tretropp

Gegen 19.10 Uhr wurde die Feuerwehr in die Joliot-Curie-Allee in Rostock-Toitenwinkel gerufen. Das Feuer sei in einem Kellerapartment eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit.

Der Rauch verteilte sich über den Treppenraum und breitete sich auch auf benachbarte Aufgänge aus.

Die Einsatzkräfte begannen umgehend mit der Rettung der Menschen in den darüberliegenden Geschossen und bekämpften zugleich den Brand im Kellerbereich.

22 Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst gesichtet, acht von ihnen mussten in umliegende Kliniken gebracht werden.

Da das Treppenhaus nicht mehr nutzbar war, mussten mehrere Bewohner anderweitig untergebracht werden. Insgesamt waren über 60 Rettungskräfte vor Ort. Der Einsatz dauerte rund drei Stunden.

