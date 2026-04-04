Alarm in Wiesbaden: Feuer in Wohnhaus löst Großeinsatz aus
Wiesbaden - Dichter Rauch stieg auf: Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus löste am Karfreitag einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst in Wiesbaden aus!
Gegen 19 Uhr wurde der Alarm ausgelöst, umgehend rückten zahlreiche Einsatzkräfte zu dem Haus an der Ecke Steinern Straße/Am Königsfloß im Stadtteil Mainz-Kastel aus, wie die Feuerwehr Wiesbaden mitteilte.
"Da in ersten Meldungen auch von möglicherweise gefährdeten Personen die Rede war, alarmierte die Leitstelle neben Kräften der Feuerwehr auch ein größeres Aufgebot an Fahrzeugen des Rettungsdienstes", ergänzte ein Sprecher.
Bei der Anfahrt konnten die Brandbekämpfer schon von Weitem eine dichte Rauchwolke aufsteigen sehen. "Beim Eintreffen stand ein Balkon im vierten Obergeschoss des Gebäudes in voller Ausdehnung in Flammen", hieß es weiter.
Feuerwehrleute unter Atemschutz bekämpften den Brand im Inneren des Hauses, während zeitgleich Einsatzkräfte von außen mittels einer Drehleiter eine weitere Ausdehnung des Feuers verhinderten.
Balkon-Brand in Wiesbaden/Mainz-Kastel: Wohnung unbewohnbar
Es gelang der Feuerwehr, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Balkons wie auch auf die Wohnung zu verhindern. Die Räume seien dennoch wegen Rauch und Ruß bis auf Weiteres unbewohnbar.
"Mit Ausnahme der Bewohner der Brandwohnung konnten alle übrigen Hausbewohner nach Abschluss der Lösch- und Belüftungsmaßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren", fügte der Sprecher hinzu.
Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung vor.
An dem Einsatz in Wiesbaden/Mainz-Kastel waren rund 40 Feuerwehrkräfte sowie etwa zehn Angehörige des Rettungsdienstes beteiligt.
Titelfoto: Weber & Baur Medien- & Pressedienste