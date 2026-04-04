Alarm in Wiesbaden: Feuer in Wohnhaus löst Großeinsatz aus

Wiesbaden - Dichter Rauch stieg auf: Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus löste am Karfreitag einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst in Wiesbaden aus!

Ein Balkon in Wiesbaden/Mainz-Kastel stand am Karfreitag in Flammen, dichter Rauch stieg über dem Wohnhaus auf. © Weber & Baur Medien- & Pressedienste

Gegen 19 Uhr wurde der Alarm ausgelöst, umgehend rückten zahlreiche Einsatzkräfte zu dem Haus an der Ecke Steinern Straße/Am Königsfloß im Stadtteil Mainz-Kastel aus, wie die Feuerwehr Wiesbaden mitteilte.

"Da in ersten Meldungen auch von möglicherweise gefährdeten Personen die Rede war, alarmierte die Leitstelle neben Kräften der Feuerwehr auch ein größeres Aufgebot an Fahrzeugen des Rettungsdienstes", ergänzte ein Sprecher.

Bei der Anfahrt konnten die Brandbekämpfer schon von Weitem eine dichte Rauchwolke aufsteigen sehen. "Beim Eintreffen stand ein Balkon im vierten Obergeschoss des Gebäudes in voller Ausdehnung in Flammen", hieß es weiter.

Feuerwehrleute unter Atemschutz bekämpften den Brand im Inneren des Hauses, während zeitgleich Einsatzkräfte von außen mittels einer Drehleiter eine weitere Ausdehnung des Feuers verhinderten.