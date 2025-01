01.01.2025 10:03 Alarm in Wiesbaden zu Silvester: Rund 40 Brände halten Feuerwehr auf Trab

In der Silvesternacht musste die Feuerwehr in Wiesbaden zu zahlreichen Einsätzen ausrücken: Am gravierendsten war ein Wohnungsbrand in der Kronprinzenstraße!

Von Florian Gürtler

Wiesbaden - Rund 40 Brand-Einsätze hielten die Wiesbadener Feuerwehr während der zurückliegenden Silvesternacht auf Trab. Am gravierendsten war ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus, es entstand immenser Schaden! In der Nacht zum 1. Januar rückte die Feuerwehr in Wiesbaden zu zahlreichen Einsätzen aus, unter anderem brannte auch eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. (Symbolbild) © dpa/Boris Rössler Die Feuer seien vermutlich "überwiegend durch den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerk" ausgelöst worden, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr Wiesbaden. Hauptsächlich habe es sich um kleinere Brände von Feuerwerksbatterien und Mülltonnen sowie um Balkon-Brände gehandelt. In der Kronprinzenstraße sei jedoch in einer Wohnung im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein großes Feuer ausgebrochen. Der Brand sei "mit einem massiven Flammenschlag aus dem Fenster" einhergegangen. Feuerwehreinsätze Nach Familien-Zoff: 77-Jähriger bei Feuer lebensgefährlich verletzt Mehrere Feuerwehrtrupps rückten an, um den Wohnungsbrand zu bekämpfen. Alle Bewohner wurden rechtzeitig evakuiert, es gab keine Verletzten. Die genaue Ursache für den Brand in der Kronprinzenstraße ist noch unklar. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. Mülltonnen-Brand in Wiesbaden drohte auf Haus überzugreifen Die Wiesbadener Feuerwehr rückte in der Silvesternacht zu rund 40 Brand-Einsätzen aus. (Symbolbild) © Montage: Jan Woitas/dpa, Matthias Bein/dpa Auch in Wiesbaden-Dotzheim musste ein größerer Brand bekämpft werden: Hier brach das Feuer kurz nach Mitternacht auf einer Terrasse aus und schlug auf die dazugehörende Wohnung über. Der Brand konnte rasch bekämpft werden, die Wohnung sei jedoch in der Folge nicht mehr bewohnbar. Später in der Silvesternacht gegen 2.15 Uhr standen am Sedanplatz in einem Hinterhof mehrere Mülltonnen und Pavillons in Flammen. Das Feuer drohte, auf das Haus überzugreifen, doch die Feuerwehrkräfte konnten schnell genug eingreifen, um dies zu verhindern. Feuerwehreinsätze Von Scheunen- bis Balkonbrand: Feuerwehr in der Silvesternacht im Dauereinsatz Die Feuerwehr Wiesbaden appellierte an alle Bürgerinnen und Bürger, "beim Umgang mit Feuerwerk äußerste Vorsicht walten zu lassen und die entsprechenden Sicherheitshinweise zu beachten". Nur so könnten "schwere Verletzungen und größere Schäden vermieden werden".

Titelfoto: dpa/Boris Rössler