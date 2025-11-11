Anwohner alarmieren die Feuerwehr: Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoss

Neuss - In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Neuss (Rhein-Kreis Neuss) hat es am Montag gebrannt.

Über eine Drehleiter gelangten die Feuerwehrleute in die Wohnung. © Feuerwehr Neuss

Anwohner informierten die Feuerwehr um 15.01 Uhr über das Feuer, nachdem sie schwarzen Rauch bemerkt hatten, der aus einem Fenster der Wohnung drang.

Umgehend machten sich die Einsatzkräfte daraufhin auf den Weg zu dem Gebäude an der Lechenicher Straße.

Vor Ort angekommen verschaffte sich ein Feuerwehrteam unter Atemschutz über eine Drehleiter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Um eine Rauchausbreitung in das Treppenhaus zu verhindern, stellten sie einen sogenannten Rauchvorhang auf.

Zudem wurde die Wohnung nach Personen durchsucht und der Brandherd lokalisiert. Der Mieter war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht vor Ort, sodass es keine Verletzten gab.