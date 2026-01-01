Verheerendes Feuer im Harz: Zwei Fachwerkhäuser brennen lichterloh
Osterwieck - Im Landkreis Harz schellten in der Silvesternacht die Sirenen: Zwei Fachwerkhäuser standen in Flammen. Der Sachschaden ist enorm.
Das Feuer entstand zunächst am Mittwoch gegen 19 Uhr in einem Carport im Osterwiecker Ortsteil Hessen (Sachsen-Anhalt).
Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Flammen auf ein angrenzendes Fachwerkhaus über. Durch die schlimme Hitzeentwicklung wurde auch noch ein zweites Haus beschädigt.
177 Einsatzkräfte von 15 verschiedenen Feuerwehren kämpften gegen die Flammen.
Zwar war das Feuer um 2.45 Uhr endlich gelöscht, schreibt die Feuerwehr Göddeckenrode auf Facebook, jedoch wurden beide Fachwerkhäuser massiv beschädigt.
Der Sachschaden wird auf über eine halbe Million Euro geschätzt.
Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand, sechs Menschen verloren allerdings ihre Wohnungen.
Die genaue Brandursache ist bislang unklar und wird ermittelt. Auch müsse geprüft werden, ob der Brand im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern stehen könnte.
