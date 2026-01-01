Verheerendes Feuer im Harz: Zwei Fachwerkhäuser brennen lichterloh

Osterwieck - Im Landkreis Harz schellten in der Silvesternacht die Sirenen: Zwei Fachwerkhäuser standen in Flammen. Der Sachschaden ist enorm.

In Osterwieck brannten in der Silvesternacht zwei Fachwerkhäuser. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Göddeckenrode

Das Feuer entstand zunächst am Mittwoch gegen 19 Uhr in einem Carport im Osterwiecker Ortsteil Hessen (Sachsen-Anhalt).

Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Flammen auf ein angrenzendes Fachwerkhaus über. Durch die schlimme Hitzeentwicklung wurde auch noch ein zweites Haus beschädigt.

177 Einsatzkräfte von 15 verschiedenen Feuerwehren kämpften gegen die Flammen.

Zwar war das Feuer um 2.45 Uhr endlich gelöscht, schreibt die Feuerwehr Göddeckenrode auf Facebook, jedoch wurden beide Fachwerkhäuser massiv beschädigt.

Der Sachschaden wird auf über eine halbe Million Euro geschätzt.