Supermarkt-Brand in Pforzheim: hoher Sachschaden!

Pforzheim - Ein in einem Pforzheimer Carport in Brand geratenes Auto hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Vollen Einsatz gegen die Flammen musste die Pforzheimer Feuerwehr bei einem Fahrzeugbrand unter Beweis stellen. © Feuerwehr Pforzheim

Das Feuer brach nach Informationen der Polizei am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Pillauer Straße aus und griff in Windeseile auf einen Supermarkt über.

Den Bewohnern der Stadt zeigte sich schnell eine dicke, schwarze Rauchwolke.

Der 61-jährige Wagen-Besitzer versuchte den Brand zu löschen und zog sich leichte Verletzungen zu. Er kam in ein nahgelegenes Krankenhaus.

Die Supermarkt-Mitarbeiter sowie Kunden blieben glücklicherweise unverletzt.

Das Gebäude sowie der Wareninhalt wurde stark beschädigt. Es wird von einer Schadenhöhe im sechsstelligen Bereich ausgegangen.