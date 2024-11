15.11.2024 19:15 Auto und Hecke verwandeln sich in Feuerball: B37 dicht!

Am frühen Freitagabend ist ein Auto auf der B37 in Neckargemünd in Brand geraten.

Von Simon Schwenk

Neckargemünd - Am frühen Freitagabend ist ein Auto auf der B37 in Neckargemünd in Brand geraten. Fahrzeug und Hecke standen in Windeseile lichterloh in Flammen. © René Priebe / PR -Video Das Feuer habe laut Polizeiangaben schnell auf eine daneben befindliche Hecke in der Uferstraße übergegriffen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. © René Priebe / PR -Video Aufgrund der Löscharbeiten war die B37 auch in den Abendstunden voll gesperrt. Feuerwehr und Polizei sind noch immer im Einsatz.

Titelfoto: René Priebe / PR -Video