Autohaus in Ettlingen brennt: Ein Mitarbeiter lebensgefährlich verletzt

Ettlingen - Ein Autohaus in Ettlingen fiel am Mittwochabend den Flammen zum Opfer. Eine lebensgefährlich verletzte Person sowie ein immenser Schaden sind die Folgen.

Der Löscheinsatz dauerte mehrere Stunden an. © Waldemar Gress/Einsatzreport24

Gegen 21.30 Uhr brach das Feuer in der Mörscher Straße aus. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Mitarbeiter in der betroffenen Halle, um Reparaturen an Fahrzeugen durchzuführen.

Der Arbeiter erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam in eine Spezialklinik.

Ein angrenzendes Asylheim musste während des Brandeinsatzes geräumt werden. Zu weiteren Verletzten kam es nicht.

Die Polizei geht aktuell von einem Sachschaden von rund 300.000 Euro aus. Die Suche nach der Brandursache läuft bislang ohne Erfolg.