Autos im Erzgebirge abgefackelt: Tatverdächtiger geschnappt

Am Freitag wurde der Tatverdächtige (27) einem Haftrichter in Chemnitz vorgeführt. © Haertelpress

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Feuerwehr am Donnerstagabend sichtlich Schlimmeres verhindern.

Gegen 22.50 Uhr meldete er eine Person, die sich in Annaberg-Buchholz im Bereich Am Bahnhof "verdächtig bewegte", teilte die Polizei mit. Zeitgleich wurde ein brennendes Auto an der Straße gesehen.

Der Chevrolet, an dem offenbar eine Plane angezündet wurde, und ein danebenstehender Renault brannten beim Eintreffen der Kameraden.

Die Polizei konnte kurze Zeit später einen 27-jährigen Tatverdächtigen in unmittelbarer Umgebung stellen. Ersten Ermittlungen zufolge hatte er die Plane mit einem Streichholz oder Feuerzeug angezündet.