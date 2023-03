02.03.2023 18:14 Bande raubt Mann aus, fesselt ihn und setzt Imbiss in Brand! Hohe Belohnung ausgesetzt

In Neumünster wurde am 19. Februar ein Mann von drei Tätern ausgeraubt und in einem brennenden Imbiss zurückgelassen. Für Hinweise gibt es 10.000 Belohnung.

Von Bastian Küsel

Neumünster - Wer kann Hinweise geben? Am 19. Februar raubten drei Unbekannte einen Mann im Schnellimbiss "Mayorka" in der Christianstraße in Neumünster aus, legten anschließend Feuer. Nun wurde für Hinweise eine hohe Belohnung ausgesetzt. In Neumünster wurde am 19. Februar ein Mann von drei Tätern ausgeraubt, gefesselt und in einem brennenden Imbiss zurückgelassen. © Thomas Nyfeler Wie die Beamten mitteilten, überraschten die drei maskierten Täter das Opfer am besagten Tag kurz vor Geschäftsschluss. Sie bedrohten dieses demnach mit einem Messer und forderten sämtliches Geld aus der Kasse. Als sie die Summe - ein mittlerer vierstelliger Betrag - in ihrem Besitz hatten, fesselten sie dem Mitarbeiter die Hände auf den Rücken. Anschließend verteilten die Täter eine noch unbekannte brennbare Flüssigkeit in dem Imbiss, entzündeten sie und flüchteten in Richtung Stadtmitte. Das Opfer ließen sie gefesselt im Imbiss zurück, der Mann konnte sich jedoch selbstständig ins Freie begeben und auf sich aufmerksam machen. Feuerwehreinsätze Auf dem Weg ins Krankenhaus: Ambulanz-Transporter fängt plötzlich Feuer Die Feuerwehr rückte an, konnte aber nicht mehr verhindern, dass das Wohn- und Geschäftsgebäude erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 500.000 Euro geschätzt. Bei zweite Mietern wurde eine leichte Rauchvergiftung festgestellt, eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden- Neben der Polizei ist auch die Versicherung daran interessiert, die Täter zu ermittelt. Daher wurde eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zu ihrer Ergreifung führen. Die Kripo Neumünster nimmt solche Hinweise unter der Rufnummer 043219450 entgegen.

Titelfoto: Thomas Nyfeler