Baum kracht in Oberleitung: Feuerwehr muss mehr als 100 Menschen evakuieren

Schwelm - Am Samstagabend ist die Feuerwehr zu einem Zugnotfall am Bahnhof West in Schwelm (Ennepe-Ruhr-Kreis) ausgerückt. Ein Zug war auf freier Strecke zwischen Bahnhof West und Langerfeld liegen geblieben, nachdem ein Baum in die Oberleitung gestürzt war. Mehr als 100 Reisende mussten evakuiert werden.