Bei Arbeiten an Flüssiggas-Transporter: Lkw explodiert, vier Verletzte

In einem Gewerbegebiet in Castrop-Rauxel (NRW) soll ein Tanklastzug explodiert sein.

Von Linda Drewanz

Castrop-Rauxel - Bei Arbeiten an einem Flüssiggas-Transporter in einem Gewerbegebiet in Castrop-Rauxel (NRW) ist der Lkw explodiert. Vier Menschen wurden dabei verletzt.

Eine riesige Rauchwolke breitete sich aus.
Eine riesige Rauchwolke breitete sich aus.  © 7aktuell/Marc Gruber

Das bestätigte ein Feuerwehrsprecher. Dabei wurden vier Menschen verletzt - zwei davon schwer. Sie wurden mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ging gegen 8.20 Uhr die Meldung ein. Der Vorfall ereignete sich nahe einer Tankstelle beim Lkw-Händler "Renault Trucks" am Westring.

Die Halle wurde stark zerstört, umliegende Fahrzeuge schwer beschädigt. Eine riesige Rauchwolke zog über die Stadt.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Warnapp-Nina informierte Anwohner. Sie sollen vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten. Der Rauch ziehe zudem über die A42. Autofahrern werde geraten, langsamer zu fahren.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.
Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.  © 7aktuell/Marc Gruber
Bei Arbeiten an einem Flüssiggas-Transporter kam es zu einer Explosion.
Bei Arbeiten an einem Flüssiggas-Transporter kam es zu einer Explosion.  © 7aktuell/Marc Gruber
Rettungsdienste kümmern sich um einen Verletzten.
Rettungsdienste kümmern sich um einen Verletzten.  © 7aktuell/Marc Gruber

Auf Fotos ist zu sehen, wie mindestens ein Lkw zerstört wurde. Die umliegenden Straßen am Westring seien gesperrt.

Erstmeldung 9.26 Uhr, zuletzt aktualisiert 11.14 Uhr.

Titelfoto: 7aktuell/Marc Gruber

