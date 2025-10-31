Bei Arbeiten an Flüssiggas-Transporter: Lkw explodiert, vier Verletzte

Castrop-Rauxel - Bei Arbeiten an einem Flüssiggas-Transporter in einem Gewerbegebiet in Castrop-Rauxel ( NRW ) ist der Lkw explodiert. Vier Menschen wurden dabei verletzt.

Eine riesige Rauchwolke breitete sich aus. © 7aktuell/Marc Gruber

Das bestätigte ein Feuerwehrsprecher. Dabei wurden vier Menschen verletzt - zwei davon schwer. Sie wurden mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ging gegen 8.20 Uhr die Meldung ein. Der Vorfall ereignete sich nahe einer Tankstelle beim Lkw-Händler "Renault Trucks" am Westring.

Die Halle wurde stark zerstört, umliegende Fahrzeuge schwer beschädigt. Eine riesige Rauchwolke zog über die Stadt.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Warnapp-Nina informierte Anwohner. Sie sollen vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten. Der Rauch ziehe zudem über die A42. Autofahrern werde geraten, langsamer zu fahren.