Wohnhaus steht in Ostsachsen in Flammen: Ein Brandopfer verletzt

Frankenthal - Im ostsächsischen Frankenthal westlich von Bischofswerda ist am Dienstagnachmittag ein Wohnhaus ausgebrannt. Bei dem tragischen Unglück wurde eine Person verletzt.

Dichte Rauchwolken strömten aus dem Haus. © RocciPix

Um 17.04 Uhr wurde die Feuerwehr Ostsachsen alarmiert, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 am Abend sagte. Demnach waren die Kräfte zunächst "nur" wegen einer brennenden Garage gerufen worden.

Vor Ort in der Hauptstraße zeichnete sich dann ein deutlich düstereres Bild ab. Dunkle Rauchwolken zogen nicht nur durch die Garage, sondern vor allem auch durch das komplette Wohnhaus.

Die rund 70 Feuerwehrleute gaben alles, um den Brand schnellstmöglich unter Kontrolle zu bringen. Wie der Sprecher sagte, war das bereits gegen 18 Uhr gelungen.

Allerdings hatte der Brand zuletzt auch auf den Dachstuhl übergegriffen. Den Bildern nach dürfte das Haus zunächst unbewohnbar sein. Am Abend liefen noch Nachlöscharbeiten.