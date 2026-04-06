Beim Grillen selbst angezündet: Schwer verletzter Mann in Klinik geflogen

Nettersheim - Im Kreis Euskirchen ( NRW ) hat ein Mann bei einem Grillunfall Feuer gefangen.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 50-Jährigen nach dem Grillunfall schnell in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Kölner am Ostersonntag in ein Krankenhaus.

Der 50-Jährige hatte zuvor in einen Holzkohlegrill Benzin gegossen, wodurch hohe Flammen entstanden, wie die Polizei mitteilte.

Als er versuchte, das Feuer zu löschen, erfassten ihn die Flammen.

Ein 54-Jähriger brachte den Mann zu Boden und löschte den Brand so.