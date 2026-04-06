Beim Grillen selbst angezündet: Schwer verletzter Mann in Klinik geflogen

Im Kreis Euskirchen hat ein Mann bei einem Grillunfall Feuer gefangen.

Von Tamara Wegbahn

Nettersheim - Im Kreis Euskirchen (NRW) hat ein Mann bei einem Grillunfall Feuer gefangen.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 50-Jährigen nach dem Grillunfall schnell in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 50-Jährigen nach dem Grillunfall schnell in ein Krankenhaus. (Symbolbild)  © Julian Stratenschulte/dpa

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Kölner am Ostersonntag in ein Krankenhaus.

Der 50-Jährige hatte zuvor in einen Holzkohlegrill Benzin gegossen, wodurch hohe Flammen entstanden, wie die Polizei mitteilte.

Als er versuchte, das Feuer zu löschen, erfassten ihn die Flammen. 

Wohnhaus in Flammen: Brand verursacht Schaden im sechsstelligen Bereich
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Ein 54-Jähriger brachte den Mann zu Boden und löschte den Brand so.

Was als normales Grillen begann, nahm in Nettersheim ein dramatisches Ende. (Symbolbild)
Was als normales Grillen begann, nahm in Nettersheim ein dramatisches Ende. (Symbolbild)  © Thomas Frey/dpa

Die Flammen griffen auch auf ein nahestehendes Auto über, an welchem ein Sachschaden entstand. Mithilfe eines Feuerlöschers konnte auch der Grill gelöscht werden.

Titelfoto: Bildmontage: Thomas Frey/dpa, Julian Stratenschulte/dpa,

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