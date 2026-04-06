Beim Grillen selbst angezündet: Schwer verletzter Mann in Klinik geflogen
Von Tamara Wegbahn
Nettersheim - Im Kreis Euskirchen (NRW) hat ein Mann bei einem Grillunfall Feuer gefangen.
Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Kölner am Ostersonntag in ein Krankenhaus.
Der 50-Jährige hatte zuvor in einen Holzkohlegrill Benzin gegossen, wodurch hohe Flammen entstanden, wie die Polizei mitteilte.
Als er versuchte, das Feuer zu löschen, erfassten ihn die Flammen.
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Ein 54-Jähriger brachte den Mann zu Boden und löschte den Brand so.
Die Flammen griffen auch auf ein nahestehendes Auto über, an welchem ein Sachschaden entstand. Mithilfe eines Feuerlöschers konnte auch der Grill gelöscht werden.
Titelfoto: Bildmontage: Thomas Frey/dpa, Julian Stratenschulte/dpa,