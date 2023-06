Bewegende Abschiedsworte für verstorbene Feuerwehrkräfte: "Niederpleis verneigt sich in tiefer Trauer"

Sankt Augustin/Niederpleis – Der 18. Juni 2023 wird auf tragische Weise in die Geschichte der Niederpleiser Feuerwehr eingehen. Bei einem verheerenden Brand in einem Motorradgeschäft sind zwei Einsatzkräfte ums Leben gekommen. Nun hat Ortsvorsteher René Puffe im Namen der Feuerwehr eine bewegende Traueranzeige veröffentlicht.

Ortsvorsteher René Puffe verfasste eine bewegende Traueranzeige. © Screenshot/E-Paper/Extra-Blatt

"In Gedenken an Magda und Michael", steht in großen Buchstaben über dem bewegenden Text, der daraufhin folgt. Abgedruckt wurde die persönliche Anzeige unter anderem in der Freitags-Ausgabe des "Extra-Blatt".



"Fassungslos, schockiert und sprachlos mussten wir erfahren, dass zwei Mitglieder der Feuerwehr Niederpleis bei einem Großbrand, am 18.06.2023, ihr Leben ließen", heißt es weiter.

Beide Einsatzkräfte seien stets "voller Lebensfreude und Hilfsbereitschaft" aktiv gewesen und hätten sich in vielfältiger Hinsicht für die Dorfgemeinschaft eingesetzt. - "z.B. bei den Vorbereitungen und Durchführungen zum Adventsmarkt am Schützenhaus oder aber beim Stellen des Dorfmaibaumes."

Und weiter: "Niederpleis verneigt sich in tiefer Trauer und in Dankbarkeit vor Euch und wird Euch nie vergessen."