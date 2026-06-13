Bewohner geht in brennendes Haus zurück! Feuerwehr muss ihn retten

Eltville am Rhein - Großeinsatz im Ortskern von Eltville-Hattenheim! Ein Dachstuhlbrand hat die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Während des Einsatzes betrat ein Bewohner das noch immer brennende Haus.

Die Feuerwehr hatte bei einem Großeinsatz in Eltville-Hattenheim am Freitagabend alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Screenshot/Facebook Patrick Kunkel

Der Mann hatte sich zuvor eigentlich bereits mit vier anderen Bewohnern des Gebäudes ins Freie und damit in Sicherheit bringen können, kehrte danach aber aus der Feuerwehr noch unbekannten Gründen in selbiges zurück. Er musste gerettet werden, blieb jedoch glücklicherweise unverletzt.

Ein möglicher Grund: Neben dem Mann brachten die Helfer auch eine Katze sicher aus dem Haus.

Die Einsatzkräfte waren am Freitagabend gegen 20.30 Uhr von Anwohnern per Notruf alarmiert worden, da diese Rauch aus einem Fenster des Hauses bemerkt hatten. Kurz nach Eintreffen der Feuerwehren aus Eltville am Rhein zündete der gesamte Dachstuhl durch und stand in Flammen.

Weitere Feuerwehren aus Eltville und Geisenheim mussten aufgrund der Lage nachalarmiert werden.

Ein Übergreifen der Flammen auf angebaute Gebäude konnte von den Einsatzkräften dank eines massiven Löscheinsatzes verhindert werden. Nach circa einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle, Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Nacht.