Kultkneipe im Norden in Flammen: Großeinsatz für die Feuerwehr

Flensburg - Alarm in Flensburg! Am Mittwochabend ist es an der bekannten Kneipe "Bärenhöhle" zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen.

Flammen und dichter Rauch kamen am Mittwochabend aus der Kultkneipe "Bärenhöhle" in Flensburg. © Lenthe-Medien/Hess

Ein Sprecher der Leitstelle teilte gegenüber TAG24 mit, dass die Einsatzkräfte gegen 19.55 Uhr zu der Kultkneipe alarmiert worden waren.

Aus noch ungeklärter Ursache war es in den Räumlichkeiten der Kneipe zu einem größeren Brand und starker Rauchentwicklung gekommen.

Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten und bekam die Flammen schließlich unter Kontrolle. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch den Brand niemand verletzt.