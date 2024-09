Blitz-Einschlag? Nächtlicher Brand in Mehrfamilienhaus, hoher Schaden geschätzt!

Gera - Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist es in der vergangenen Nacht in Gera gekommen. Ein Blitzeinschlag war gemeldet worden.

Ein Großteil der Küche und ein angrenzendes Wohnzimmer seien am meisten in Mitleidenschaft geraten worden, hieß es am Morgen vonseiten der LPI. Zu dem Brand war es in der zweiten Nachthälfte gekommen.

Erstmeldung am 24. September, um 7.03 Uhr, aktualisiert um 8.31 Uhr