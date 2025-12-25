Brand am Weihnachtsmorgen: Einfamilienhaus unbewohnbar

Eifel/Sellerich - Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden, doch ein Wohnhaus ist "derzeit unbewohnbar", wie ein Polizeisprecher erklärte. Die Ursache für den Brand in der Eifel-Gemeinde Sellerich ist noch völlig unklar.

In der Hauptstraße von Sellerich in der Eifel kam es am Donnerstagmorgen zu einem Wohnhausbrand. © Polizeiinspektion Prüm

Das Unglück ereignete sich am Morgen des 1. Weihnachtsfeiertags in der Hauptstraße der Gemeinde, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.

"Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte den Brand frühzeitig und alarmierte die Feuerwehr", hieß es weiter.

Rasch waren Einsatzkräfte vor Ort. Durch das schnelle Eingreifen blieben angrenzende Häuser unbeschädigt.

In dem betroffenen Wohnhaus brannte demnach lediglich ein Raum lichterloh. Doch durch den entstandenen Rauch könne das gesamte Gebäude bis auf Weiteres nicht mehr bewohnt werden.