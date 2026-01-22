 2.107

Brand auf Firmengelände: Feuerwehreinsatz im Erzgebirge

In der Nacht zu Donnerstag ist auf dem Außengelände einer Firma in Ehrenfriedersdorf ein Feuer ausgebrochen. Zahlreiche Paletten brannten lichterloh.

Von Victoria Winkel

Ehrenfriedersdorf - Feuerwehrgroßeinsatz im Erzgebirge: Am frühen Donnerstagmorgen ist es auf dem Außengelände einer Firma in Ehrenfriedersdorf zu einem Brand gekommen.

Auf dem Außenlager einer Firma in Ehrenfriedersdorf sind in der Nacht zu Donnerstag Paletten in Brand geraten.  © André März

Die Feuerwehren rückten kurz nach 2 Uhr zu dem Gelände an der Chemnitzer Straße aus. Aus bislang unbekannter Ursache waren Holzpaletten in Brand geraten und das Feuer breitete sich schnell aus. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand der Außenbereich schon lichterloh in Flammen. Das Feuer drohte auf geparkte Transporter, Gebäude und Hecken überzugreifen.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und die letzten Glutnester mit Löschschaum ersticken.

Der Brand hat aber einen verheerenden Schaden angerichtet. Nicht nur das Außenlager ist zerstört, auch ein Transporter wurde beschädigt.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzte gab es zu nicht.

Neben der Polizei waren auch Rettungskräfte der Feuerwehren aus Ehrenfriedersdorf, Geyer, Thum, Schönfeld und Gelenau dabei, ebenso wie der Kreisbrandmeister.

