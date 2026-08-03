Brand auf Rügen: Hotel auf beliebter Ostseeinsel evakuiert
Binz (Vorpommern-Rügen) - Auf der Insel Rügen musste am Sonntagnachmittag ein Hotel an der Strandpromenade von Binz evakuiert werden.
Anlass war ein Brand, bei dem jedoch niemand verletzt wurde, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte.
Ersten Erkenntnissen zufolge entwickelte sich das Feuer gegen 17.20 Uhr nach dem Einschalten eines Saunaofens und griff in der Folge auch auf Teile der Wandverkleidung über.
Die Feuerwehr konnte den Brand im größten Seebad der Ostseeinsel in Mecklenburg-Vorpommern schnell löschen.
Die Polizei schätzte die Höhe des entstandenen Sachschadens auf rund 15.000 Euro ein.
Ein Brandkommissariat soll nun die genaue Ursache des Feuers klären. Die Ermittlungen wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung führt das Landeskriminalamt.
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