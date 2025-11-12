Brand auf Weingut: Wohnung völlig ausgebrannt

Oestrich-Winkel - Mehr als 65 Feuerwehrleute rückten aus: Auf dem Weingut Mehrlein im Rheingau-Taunus-Kreis kam es am Mittwoch zu einem verheerenden Brand, eine Mitarbeiter-Wohnung wurde völlig zerstört.

Feuer auf dem Weingut Mehrlein in Oestrich-Winkel: Eine Mitarbeiter-Wohnung wurde durch die Flammen zerstört. © Mike Seeboth

Das Feuer brach gegen 12 Uhr in einer Wohnung innerhalb einer Lager- und Produktionshalle des Guts in Oestrich-Winkel aus, wie die Feuerwehr der südhessischen Stadt mitteilte.

Demnach konnten die Brandbekämpfer schon während der Anfahrt zu dem Winzer-Betrieb in der Rieslingstraße von weitem dichten Rauch über der Halle ausmachen.

Vor Ort wurde umgehend mit den Löscharbeiten begonnen. Es gelang den Einsatzkräften rasch, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, ebenso konnte sie "eine Brandausbreitung auf die Lager- und Produktionshalle verhindern", wie ein Sprecher erklärte.

Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die drei Bewohner der Wohnung waren nicht zu Hause, als der Brand ausbrach.