Brand auf Weingut: Wohnung völlig ausgebrannt
Oestrich-Winkel - Mehr als 65 Feuerwehrleute rückten aus: Auf dem Weingut Mehrlein im Rheingau-Taunus-Kreis kam es am Mittwoch zu einem verheerenden Brand, eine Mitarbeiter-Wohnung wurde völlig zerstört.
Das Feuer brach gegen 12 Uhr in einer Wohnung innerhalb einer Lager- und Produktionshalle des Guts in Oestrich-Winkel aus, wie die Feuerwehr der südhessischen Stadt mitteilte.
Demnach konnten die Brandbekämpfer schon während der Anfahrt zu dem Winzer-Betrieb in der Rieslingstraße von weitem dichten Rauch über der Halle ausmachen.
Vor Ort wurde umgehend mit den Löscharbeiten begonnen. Es gelang den Einsatzkräften rasch, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, ebenso konnte sie "eine Brandausbreitung auf die Lager- und Produktionshalle verhindern", wie ein Sprecher erklärte.
Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die drei Bewohner der Wohnung waren nicht zu Hause, als der Brand ausbrach.
Wohnungsbrand im Weingut Mehrlein in Oestrich-Winkel
Die Wohnräume waren aber nicht zu retten: "Die Wohnung ist vollständig ausgebrannt", hieß es weiter.
Zudem seien zwei Solarpaneele auf dem Dach der Halle beschädigt worden.
Die Stadtverwaltung von Oestrich-Winkel stellte den drei Mitarbeitern des Winzers eine Ersatzunterkunft zur Verfügung. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung vor.
Die Brandursache ist noch völlig unklar, hierzu ermittelt die Polizei.
Titelfoto: Mike Seeboth