Brand bricht in Heizungsraum aus: Hausbesitzer muss ins Krankenhaus gebracht werden

Mehrere Feuerwehren des Landkreises Leipzig waren am Samstagmorgen in Dürrweitzschen gefordert. In einem Einfamilienhaus war es dort zu einem Brand gekommen. © Sören Müller

Gegen 8.45 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Zschoppach, Leipnitz, Kössern und Grimma zu einem Gebäudebrand an der Obstlandstraße gerufen. Als die Kameraden kurz darauf am Ort des Geschehens eintrafen, trat bereits Rauch aus einem Fenster im Erdgeschoss des Hauses.

Die Einsatzkräfte machten sich umgehend an die Löscharbeiten und die Rettung der Bewohner. Dank des schnellen Eingreifens der Kameraden konnte dabei Schlimmeres verhindert werden. "Wir konnten den Brand schnell lokalisieren und abschlöschen"; berichtete Einsatzleiter Marcel Praters von der Feuerwehr Zschoppach. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume blieb aus.

Der Brand selbst war offenbar in einem Heizungsraum ausgebrochen. Einem Sprach der Rettungsleitstelle zufolge war darin ein Kamin in Brand geraten. Wie es dazu kam, war zunächst noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Der Besitzer des Hauses erlitt nach Informationen von vor Ort eine Rauchgasvergiftung und musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.